- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أعلنت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في إدارة تنمية الاستثمارات البلدية؛ عن طرح فُرص استثمارية بمكة المكرمة (تجارية – خدمية)؛ وذلك لاستثمار وتطوير مواقف حجز السيارات بطريق مكة جدة السريع – الزايدي – المرحلة الأولى والثانية، واستثمار وتطوير مواقف حجز السيارات بطريق مكة المدينة السريع – النورية.
ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين بالدخول للمنافسة، إلى الاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات وشرائها عبر الموقع الإلكتروني "بلدي": www.balady.gov.sa، أو من خلال تحميل تطبيق بوابة الاستثمار البلدي "فُرص"، لافتة الانتباه إلى أن آخر موعد لقبول العطاءات وفتح المظاريف هو 1441/4/27هـ.
18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441 05:51 PM
"تجارية – خدمية"
أعلنت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في إدارة تنمية الاستثمارات البلدية؛ عن طرح فُرص استثمارية بمكة المكرمة (تجارية – خدمية)؛ وذلك لاستثمار وتطوير مواقف حجز السيارات بطريق مكة جدة السريع – الزايدي – المرحلة الأولى والثانية، واستثمار وتطوير مواقف حجز السيارات بطريق مكة المدينة السريع – النورية.
ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين بالدخول للمنافسة، إلى الاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات وشرائها عبر الموقع الإلكتروني "بلدي": www.balady.gov.sa، أو من خلال تحميل تطبيق بوابة الاستثمار البلدي "فُرص"، لافتة الانتباه إلى أن آخر موعد لقبول العطاءات وفتح المظاريف هو 1441/4/27هـ.
، فُرص استثمارية بمواقف حجز السيارات بالعاصمة المقدسة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر فُرص استثمارية بمواقف حجز السيارات بالعاصمة المقدسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.