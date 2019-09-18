، فُرص استثمارية بمواقف حجز السيارات بالعاصمة المقدسة ،

محمد بن مسعود - الدمام - "تجارية – خدمية"

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في إدارة تنمية الاستثمارات البلدية؛ عن طرح فُرص استثمارية بمكة المكرمة (تجارية – خدمية)؛ وذلك لاستثمار وتطوير مواقف حجز السيارات بطريق مكة جدة السريع – الزايدي – المرحلة الأولى والثانية، واستثمار وتطوير مواقف حجز السيارات بطريق مكة المدينة السريع – النورية.



ودعت الأمانة المستثمرين الراغبين بالدخول للمنافسة، إلى الاطلاع على كراسة الشروط والمواصفات وشرائها عبر الموقع الإلكتروني "بلدي": www.balady.gov.sa، أو من خلال تحميل تطبيق بوابة الاستثمار البلدي "فُرص"، لافتة الانتباه إلى أن آخر موعد لقبول العطاءات وفتح المظاريف هو 1441/4/27هـ.