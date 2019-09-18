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شاركت النيابة العامة في الاجتماع العاشر لمساعدي النواب العموم، والمدعين العامين، المنعقد في العاصمة العُمانية مسقط بتاريخ ١٩/ ٠١/ ١٤٤١هـ؛ حيث رأس وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع، وكيل النيابة العامة المساعد للرقابة على السجون وتنفيذ الأحكام الشيخ عبدالله بن ناصر المقبل.
وجرت مناقشة جدول الأعمال المتضمن عدداً من الموضوعات المتعلقة بأعمال النيابات العامة والادعاء العام في دول مجلس التعاون؛ ومنها قواعد التعاون المشترك بين النيابات العامة والادعاء العام، واللائحة الاسترشادية للتفتيش على أعمال الأعضاء، وقواعد حماية الطفل، وغيرها من الموضوعات الأخرى ذات الصلة.
وأشار وكيل النيابة العامة المساعد للرقابة على السجون وتنفيذ الأحكام الشيخ عبدالله المقبل، إلى أن الاجتماع يُعقد ضمن إطار تحقيق التقارب والتكامل الخليجي في مجال النيابات العامة، وإيجاد آليات فاعلة لتعزيز القدرات وتبادل الخبرات، وتنسيق المواقف الشقيقة في سبيل ترسيخ التعاون الخليجي الموحد المشترك.
18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441 05:36 PM
يُعقد في سلطنة عمان ويهدف لتحقيق التكامل الخليجي
شاركت النيابة العامة في الاجتماع العاشر لمساعدي النواب العموم، والمدعين العامين، المنعقد في العاصمة العُمانية مسقط بتاريخ ١٩/ ٠١/ ١٤٤١هـ؛ حيث رأس وفد المملكة العربية السعودية في الاجتماع، وكيل النيابة العامة المساعد للرقابة على السجون وتنفيذ الأحكام الشيخ عبدالله بن ناصر المقبل.
وجرت مناقشة جدول الأعمال المتضمن عدداً من الموضوعات المتعلقة بأعمال النيابات العامة والادعاء العام في دول مجلس التعاون؛ ومنها قواعد التعاون المشترك بين النيابات العامة والادعاء العام، واللائحة الاسترشادية للتفتيش على أعمال الأعضاء، وقواعد حماية الطفل، وغيرها من الموضوعات الأخرى ذات الصلة.
وأشار وكيل النيابة العامة المساعد للرقابة على السجون وتنفيذ الأحكام الشيخ عبدالله المقبل، إلى أن الاجتماع يُعقد ضمن إطار تحقيق التقارب والتكامل الخليجي في مجال النيابات العامة، وإيجاد آليات فاعلة لتعزيز القدرات وتبادل الخبرات، وتنسيق المواقف الشقيقة في سبيل ترسيخ التعاون الخليجي الموحد المشترك.
، النيابة العامة تشارك في اجتماع مساعدي النواب العموم والمدعين العامين ،
المصدر : الخليج 365
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