، خبير أرصاد: موجة حرارة جديدة تصل لـ49 مئوية في مكة والمدينة ،

محمد بن مسعود - الدمام - تبدأ اليوم وتستمر حتى نهاية الأسبوع

توقع خبير الطقس والباحث في الظواهر المناخية، عضو لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة زياد الجهني؛ أنْ تبدأ موجة حارة اليوم، وتستمر حتى نهاية الأسبوع، تلامس فيها درجات الحرارة 49 بمكة والمدينة.

وقال "الجهني": إن "موجه حارة تبدأ ظهر اليوم، وتستمر لنهاية الأسبوع على منطقة مكة والمدينة تحديداً، تصل معها درجات الحرارة حتى 49 مئوية، وتنخفض نسب الرطوبة بشكل كبير".

وأضاف: "بمشيئة الله بعد أسبوعين من الآن تضعف الفرص تدريجيّاً على المرتفعات والمصائف، وتتجه الأنظار نحو البحر الأحمر".

وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن تكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة ومرتفعات مكة المكرمة والمدينة المنورة، ويستمر نشاط الرياح السطحية على الأجزاء الشمالية والوسطى من ساحل البحر الأحمر، كذلك على منطقتي الشرقية ونجران، والأجزاء الشرقية للمرتفعات الجنوبية الغربية، في حين يتوقع تكوّن الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية.