«العمل» توضّح شرط عودة رصيد التأشيرات آليًا بعد إلغائها

أكَّدت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، عودة رصيد التأشيرات آليًا في حالة إلغاء إصدارها.
وتلقَّت الوزارة استفسارًا، عبر حسابها الرسمي «خدمة العملاء» على موقع التواصل «تويتر؛ بشأن تأخير عودة تأشيرة العامل في حالة إلغائها.
وردَّت وزارة العمل بتغريدة قالت فيها: «إن رصيد التأشيرات يعود آليًا في حال إلغاء إصدارها، وذلك إذا كان الرصيد ما زال فعَّال الصلاحية، بمعنى أن مدته لم تنته».
يُذكر أن التأشيرات تُمنح للمنشآت، التي تتقدم بطلب استقدام لأول مرة منذ تأسيسها، وللمنشأة التي ترغب في التوسع في النشاط، والمنشآت المرتبطة بعقد حكومي معين. ولاستخدام خدمة الحصول على التأشيرات، يُشترط أن تكون لدى المنشأة أرصدة استقدام سارية المفعول، وأن تكون جميع تراخيص المنشأة سارية الصلاحية؛ بما في ذلك اشتراك خدمة العنوان الوطني لدى البريد السعودي، وفي حالة العقود والتأييدات الحكومية يجب مراجعة الجهة الحكومية المعنية؛ لتتمكن من إصدار التأشيرات؛ حيث ستتم إضافة الرصيد الممنوح مباشرة، بعد إدخال البيانات بشكل إلكتروني.
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