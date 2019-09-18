شكرا لبحثكم عن خبر قناة أمريكية تكشف كيف تمت الهجمات على معامل أرامكو وقصة الدوائر الكهربائية التي عثر عليها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - الرياض - قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة والسعودية حددتا بـ”درجة احتمال كبير” المسؤول عن الهجمات الأخيرة التي استهدفت معملين لشركة أرامكو السعودية.

ونقلت شبكة “سي.إن.إن” الإخبارية الأمريكية، الأربعاء، عن المسؤول قوله إن الهجوم انطلق من قاعدة إيرانية قريبة من الحدود العراقية، وإن أجزاء من الأدلة التي عثر عليها كانت دائرة كهربائية كاملة، وهي جزء من صواريخ فشلت في ضرب أهدافها، وتظهر المسار المحدد.

ويقول محللون إن الصواريخ انطلقت فوق الكويت من داخل إيران بمنطقة قريبة من الحدود العراقية قبل الوصول لأهدافها (أبقيق وخريص)، وإن إيران تمتلك صواريخ هي الأكثر تطورا في المنطقة ومنها صواريخ كروز.

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وأوضحت الشبكة أن “هذه الصواريخ المعدلة على طرازات سوفيتية سابقة يمكن إطلاقها من منصات متحركة وتسافر بسرعة تعادل سرعة الصوت، إلا أنها تحلق على ارتفاعات منخفضة جدا تكاد تعانق الأرض للتخفي عن الرادارات لمئات الأميال”.

تجدر الإشارة إلى أن الحوثيين في اليمن أعلنوا مسؤوليتهم عن الهجوم.

وأعلنت وزارة الدفاع السعودية في ساعة متأخرة من ليل الثلاثاء/الأربعاء أنها ستعرض في وقت لاحق اليوم أدلة على تورط إيران في الهجوم على منشأتي أرامكو.

وأضافت الوزارة أنه سيتم أيضا عرض الأسلحة الإيرانية المستخدمة في الهجوم على أرامكو.