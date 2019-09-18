أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، أن موعد إجازة العيد الوطني "اليوم الوطني السعودي" سيكون من الجمعة 20 سبتمبر 2019 الموافق 20 المحرم 1441هـ، وحتى الاثنين 23 سبتمبر 2019 الموافق 24 المحرم 1441هـ.

مطويات عن اليوم الوطني السعودي لعام 1441 في الأسفل

وأوضحت الوزارة عبر حسابها على "تويتر"، أن يوم الأحد 22 سبتمبر سيكون عطلة رسمية لوقوعه بين العطلة الأسبوعية وعطلة اليوم الوطني يوم الإثنين.

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كما أوضحت أن العودة للعمل ستكون يوم الثلاثاء 24 سبتمبر، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة (128) من ⁧اللائحة التنفيذية⁩ للموارد البشرية في ⁧الخدمة المدنية⁩.

وتحتفل السعودية باليوم الوطني لتوحيد المملكة في 23 سبتمبر/ أيلول من كل عام، وهذا التاريخ يعود إلى المرسوم الملكي الذي أصدره الملك عبد العزيز برقم 2716، وتاريخ 17 جمادى الأولى عام 1351هـ.

ويقضي بتحويل اسم الدولة من (مملكة الحجاز ونجد وملحقاتها) إلى المملكة العربية السعودية، ابتداء من يوم الخميس 21 جمادى الأولى 1351هـ الموافق الـ23 سبتمبر/ أيلول 1932.