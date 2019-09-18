السعودية: يمكننا استعادة إنتاج الخام بنسبة 100% خلال عشر أيام

كشفت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء ، أنها تستطيع استعادة إنتاجها المفقود من النفط الخام بنسبة 100% خلال عشر أيام.

جاء ذلك في مكالمة هاتفية أجراها ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان مع رئيس كوريا الجنوبية، مون جيه-إن، بعد أيام على الهجمات الحوثية التي استهدفت منشأتي النفط التابعتين لشركة "أرامكو" شرقي المملكة.

وقال المكتب الرئاسي لـ "مون" إن بن سلمان "طلب مساعدة كوريا الجنوبية في خطة لتعزيز نظام الدفاع الجوي لبلاده"، بحسب ما نقلت وكالة أنباء "يونهاب" الرسمية المحلية.

وأوضح أن الطرفين اتفقا على تعزيز الشراكات في مكافحة الأعمال الإرهابية مثل الهجوم الأخير بطائرات مسيرة على منشآت نفطية في السعودية.

وأكدا في محادثاتهما الهاتفية على أهمية الاستجابة الموحدة لهذه المشكلة من قبل المجتمع الدولي.

وقال الرئيس مون، لولي العهد السعودي، إن الهجوم على المنشآت النفطية السعودية يمثل تهديدا للأمن ليس في كوريا الجنوبية فقط، بل في العالم بأسره، وفقا للمكتب الرئاسي.

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ولفت إلى أن "السعودية هي أكبر مورد للنفط في كوريا الجنوبية"، حيث استوردت سيول من الرياض العام الماضي 323 مليون برميل من النفط الخام، وفق بيانات رسمية.

بدوره، شدد ولي العهد السعودي على ضرورة أن يتحد المجتمع الدولي في التعامل مع هذه المسألة.

وقال إن إنتاج بلاده من النفط الخام قد انخفض إلى النصف بسبب الهجوم الإرهابي، لكن سيكون من الممكن استعادة الإنتاج بنسبة "100%" خلال 10 أيام.

والسبت، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين وقعا في منشأتي "بقيق" و"خريص" التابعتين لشركة "أرامكو" شرقي المملكة، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنتها جماعة "الحوثي" اليمنية. حسب الأناضول

وتعد هاتين المنشأتين القلب النابض لصناعة النفط في المملكة، إذ يصل إليهما معظم الخام المستخرج للمعالجة، قبل تحويله للتصدير أو التكرير.