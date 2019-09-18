نظراً لخطورة حالتها.. صدور توجيه لـ الصحة بعلاج الطفلة اليمنية زينب المصابة بورم دماغي

ذكرت مصادر أن الديوان الملكي وجّه وزارة الصحة بعلاج الطفلة اليمنية زينب المصـابة بورم دماغي، في أحد المراكز المتخصصة بالرياض بعدما تعذر علاجها بحسب تقرير مستشفى الأمير محمد بن ناصر بجازان؛ لعدم توفر الإمكانات.

وأوضحت المصادر، بحسب “سبق” أن التقرير الصادر من المستشفى يشير إلى أن الورم نوعه خطير ويصعب الوصول إليه أو إزالته جراحياً، ولن يستجيب بأي نوع من العلاجات الكيميائية، والحل الوحيد يكمن في العلاج الإشعاعي التلطيفي وهو غير متوفر سوى في المراكز المتخصصة في الرياض أو جدة.

وكشف والد الطفلة حسين المجلي أنه كان قد اضطر لنقل ابنته إلى مستشفى الشميسي بالرياض وأجريت لها عملية في الرأس بشكل عاجل على نفقته الخاصة، قبل أن تصدر الموافقة على علاجها من خلال وزارة الصحة، مقدماً شكره للديوان الملكي على التفاعل السريع مع طلبه.