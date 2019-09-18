ولي العهد: هجوما أرامكو اختبار حقيقي للإرادة الدولية في مواجهة الأعمال التخريبية

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفياً اليوم، من الرئيس مون جاي إن؛ رئيس جمهورية كوريا الجنوبية.
وأدان الرئيس الكوري، الاعتداءات على منشآت حيوية في المملكة التي لا تؤثر فقط في المملكة؛ بل في العالم، والاقتصاد العالمي وفي إمدادات الطاقة، داعياً المجتمع الدولي، إلى اتخاذ إجراءات حازمة وموقف صارم تجاه مثل هذه الهجمات التخريبية.
وعدَّ سمو ولي العهد، من جهته، ما حدث اختباراً حقيقياً للإرادة الدولية في مواجهة الأعمال التخريبية المهدّدة للأمن والاستقرار الدوليين.
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