السعودية اليوم / رئيس هيئة حقوق الإنسان يستقبل سفيري إيطاليا ولبنان



الرياض 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واس

استقبل معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد في مكتبه اليوم، سفير جمهورية إيطاليا لدى المملكة لوكا فيراري, وسفير جمهورية لبنان لدى المملكة فوزي كبارة.

وبحث معاليه مع السفيرين الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصة ما يتعلق بمجالات حقوق الإنسان.

واستعرض معاليه جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي العهد الأمين -حفظهما الله- في دعم حقوق الإنسان، منوهاً بالتطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية وفقاً لرؤية المملكة 2030 الهادفة لتحقيق التنمية الشاملة لمستقبل أفضل للمملكة.

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16:07ت م

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