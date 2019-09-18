السعودية اليوم / هيئة الرقابة والتحقيق تنظم ورشة عمل "معايير ومؤشرات الحوكمة في القطاع الحكومي"



الرياض 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واس

نظمت هيئة الرقابة والتحقيق اليوم، ورشة عمل بعنوان "معايير ومؤشرات الحوكمة في القطاع الحكومي"، بحضور أكثر من 50 ممثلاً من 19 جهة حكومية وذلك في فندق موفنبيك بالرياض.

وسلطت الورشة الضوء على مفهوم وواقع الحوكمة في القطاع الحكومي والأبعاد النظامية والتشريعية الداعمة لتطبيق الحوكمة في القطاع الحكومي، ومبادئ ومعايير الحوكمة ، وآليات قياس تطبيق الحوكمة والتوصيات والأفكار الداعمة.

وهدفت الورشة إلى مناقشة موضوع الحوكمة للوصول إلى تصميم دليل عملي يتضمن المعايير والمؤشرات التي يمكن من خلالها تطبيق ممارسات الحوكمة في الأجهزة الحكومية.

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16:01ت م

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