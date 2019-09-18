السعودية اليوم / المرصد السوري لحقوق الإنسان: مقتل طفل ورجل وإصابة آخر جراء انفجارين بحلب



لندن 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واس

قتل صباح اليوم، طفل إثر انفجار عبوة ناسفة مزروعة بسيارة بيك آب بقرية ندة بالقرب من مدينة إعزاز شمال حلب ضمن مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا وأصيب رجل بجراح فيما قتل، من جهة أخرى، رجل جراء انفجار مجهول بمدينة اعزاز بريف حلب الشمالي.

ورصد نشطاء بالمرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره بريطانيا، مساء أمس، اشتباكات عنيفة بين عائلتين بمدينة الباب الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها بريف حلب الشمالي الشرقي، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص على الأقل، وإصابة نحو 8 آخرين بجراح بينهم حالات حرجة.

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15:59ت م

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