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الشورى يوافق على إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن مجلس الشورى، اليوم الأربعاء، موافقته على إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور وعدد من الأحكام الأخرى.
وفي وقت سابق، صدر الأمر السامي المتضمن إعادة هيكلة تأشيرات الزيارة والحج والمرور، منذ أيام، والمشتمل على إلغاء رسوم تكرار العمرة.
وناقش الشورى خلال جلسة اليوم مشروع نظام الجامعات، المعاد إلى المجلس لدراسته عملًا بالمادة 17 من نظام مجلس الشورى، بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الشورى بالإنابة حمد آل الشيخ.
كما وافق المجلس على انضمام المملكة إلى الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالمعاهدات الضريبية لمنع تآكل الأوعية وتحويل الأرباح، ونسخة من تحفظات وإشعارات المملكة عليها.
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