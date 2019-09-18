شكرا لقرائتكم ارتفاع أسعار النفط على خلفية توترات الشرق الأوسط ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-18 ارتفاع أسعار النفط على خلفية توترات الشرق الأوسط متابعات الخليج 365 - واس ارتفع سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت صباح اليوم بمقدار 41 سنتًا أو نسبة 0.6 % إلى 64.61 دولارًا أمريكيًا، فيما زاد سعر برميل نفط العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بقيمة سبعة سنتات أو ما يعادل نسبة 0.1 % إلى 59.41 دولارًا أمريكيًا.

جاء ذلك الارتفاع على خلفية استمرار التوترات في إقليم الشرق الأوسط التي أبقت المستثمرين على حذر.







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