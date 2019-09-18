7 معلومات عن تحالف أمن الملاحة البحرية

2019-09-18

متابعات الخليج 365 - منة الله أشرف

انضمت المملكة إلى تحالف أمن الملاحة البحرية، على إثر الهجوم الذي استهدف أرامكو السبت الماضي، وذلك في إطار خطتها لتشديد القبضة الأمنية.

وتقود الولايات المتحدة التحالف الأمني لحماية الملاحة البحرية، والتعاون السعودي الأمريكي هو قفزة على طريق توفير التأمين الكامل لحركة الملاحة البحرية، وفيما يلي7 معلومات عن تحالف أمن الملاحة البحرية:

1- يوفر حركة إبحار آمنة في مضيق هرمز ومضيق باب المندب وبحر عمان والخليج العربي.

2- ظهرت فكرة التحالف، في الخليج العربي، في 9 يوليو 2019، حيث أعلن وقتها رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية، الجنرال جوزيف دانفورد، عمل واشنطن على تشكيل هذا التحالف.

Advertisements

3- آلية عمل التحالف ستكون من خلال تسيير دوريات أمنية تابعة للدول المتحالفة؛ ترافق السفن لتوفير حركة إبحار آمنة.

4- شاركت بريطانيا في التحالف، أغسطس الماضي، وفقًا لإعلان وزير الدفاع البريطاني بن والاس.

5- أعلنت أستراليا أيضًا، انضمامها في وقت مقارب للإعلان البريطاني.

6- تعمل الولايات المتحدة الأمريكية، حاليًا، على توسيع نطاق الدول المنضمة إلى التحالف؛ لمزيد من تأمين حركة الملاحة وناقلات النفط العملاقة.

7- أعلنت دولة البحرين، في يوليو، أنها ستسضيف مؤتمرًا لتحالف أمن الملاحة على أراضيها، بالتعاون مع الولايات المتحدة؛ لردع تهديدات الإبحار في منطقة الخليج.