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2019-09-18 بث مباشر.. مؤتمر جائزة التميّز الإعلامي لليوم الوطني الـ89 متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements بدأت وزارة الإعلام المؤتمر الصحفي الخاص بجائزة التميّز الإعلامي لليوم الوطني الـ89.

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كانت وزارة الإعلام قد أطلقت جائزة التميز الإعلامي لليوم الوطني 2019 بهدف تسليط الضوء على أفضل الحملات والمنتجات الإبداعية الإعلامية، التي قدّمتها الجهات الحكومية والقطاع الخاص وأفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين بمناسبة اليوم الوطني 89 للمملكة.







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