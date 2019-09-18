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محمد بن سلمان يبحث هاتفيًا مع بوتين الهجمات على أرامكو

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2019-09-18

محمد بن سلمان يبحث هاتفيًا مع بوتين الهجمات على أرامكو

متابعات الخليج 365 - الرياض

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أكد الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تحدث هاتفيًا مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وبحثا الهجمات على معملي النفط التابعين لشركة أرامكو.

وبحسب ما ذكر الكرملين: عبّر الرئيس بوتين في المكالمة الهاتفية التي أجراها مع ولي العهد عن قلقه إزاء الهجمات التي استهدفت منشآت نفط في المملكة.




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