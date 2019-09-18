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محمد بن سلمان يبحث هاتفيًا مع بوتين الهجمات على أرامكو
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد الكرملين، اليوم الأربعاء، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تحدث هاتفيًا مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وبحثا الهجمات على معملي النفط التابعين لشركة أرامكو.
وبحسب ما ذكر الكرملين: عبّر الرئيس بوتين في المكالمة الهاتفية التي أجراها مع ولي العهد عن قلقه إزاء الهجمات التي استهدفت منشآت نفط في المملكة.
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