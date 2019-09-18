2019-09-18

نجاة مواطن احترقت سيارته على الطريق في نجران

متابعات الخليج 365 - علي الصقري - نجران

نجا مواطن صباح اليوم الأربعاء، من حريق شبَّ بسيارته وهو يقودها على طريق الملك عبدالعزيز في نجران.

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وتفاجأ متابعات الخليج 365 بتصاعد الأدخنة من مقدمة سيارته؛ ما أجبره على التوقف فورًا وسط الطريق والخروج من مركبته.

وباشرت فرق الدفاع المدني الحادث، لتقوم بإطفاء الحريق، فيما كان قائد المركبة متواجدًا بالموقع وهو بصحة جيدة.