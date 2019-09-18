الان تتابع جازان.. القبض على سائق مركبة بحوزته كمية من الحشيش المخدر والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل جازان - الخليج 365:
صرح المتحدث الإعلامي لفرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان خالد بن عبدالله بن قزيز بأن دوريات فرع إدارة المجاهدين في منطقة جازان تمكنت بتوفيق الله من ضبط (٩٣) كيلو جرام من الحشيش المخدر مخفية بالمراتب الخلفية والإطار الاحتياطي لمركبة وذلك أثناء محاولة نقلها.
وأوضح المتحدث، في بيان، أنه “تم القبض على سائق المركبة، واحالته والمضبوطات للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية”.
وأكد “قزيز “أن رجال إدارة المجاهدين بمنطقة جازان مستمرون في تنفيذ مهامهم المساندة لمكافحة جرائم التهريب واحباطها والقبض على المتورطين فيها.
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