شكرا لقرائتكم خبر عن الربيعة يفوز بجائزة الاعتدال في عامها الثالث والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ⁧خالد الفيصل⁩، فوز المستشار في الديوان الملكي والمشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله الربيعة، بجائزة الاعتدال⁩ في دورتها الثالثة.

أعلن مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة ⁧خالد الفيصل⁩، فوز المستشار في الديوان الملكي والمشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدكتور عبدالله الربيعة، بجائزة الاعتدال⁩ في دورتها الثالثة.

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