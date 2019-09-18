، سناتور أمريكي: السعودية لديها القدرة الكاملة للرد على الهجوم وعلينا دعمهم ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال: يجب أن توفر الولايات المتحدة الدعم اللازم للرد السعودي

قال السناتور ميت رومني وهو أحد قادة الحزب الجمهوري لشبكة "سي إن إن" أنه فيما يتعلق بردّ الولايات المتحدة الأمريكية على الهجوم الإيراني على منشآت النفط السعودية: "إنه إذا كان هناك ردّ، فينبغي أن يأتي من السعوديين".

وقال "رومني": "لا أعتقد أننا يجب أن نشارك في عمل عسكري بشكل فعلي". "لكن أعتقد أن دورنا يجب أن يكون دوراً مسانداً - وداعماً".

وأضاف "رومني": "السعودية قادرة تماماً على الدفاع عن نفسها". "لقد زودناهم أو نبيعهم الأسلحة التي يحتاجون إليها للقيام بذلك. إنه هجوم على وطنهم".