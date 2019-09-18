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قال السناتور ميت رومني وهو أحد قادة الحزب الجمهوري لشبكة "سي إن إن" أنه فيما يتعلق بردّ الولايات المتحدة الأمريكية على الهجوم الإيراني على منشآت النفط السعودية: "إنه إذا كان هناك ردّ، فينبغي أن يأتي من السعوديين".
وقال "رومني": "لا أعتقد أننا يجب أن نشارك في عمل عسكري بشكل فعلي". "لكن أعتقد أن دورنا يجب أن يكون دوراً مسانداً - وداعماً".
وأضاف "رومني": "السعودية قادرة تماماً على الدفاع عن نفسها". "لقد زودناهم أو نبيعهم الأسلحة التي يحتاجون إليها للقيام بذلك. إنه هجوم على وطنهم".
18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441 03:45 PM
قال: يجب أن توفر الولايات المتحدة الدعم اللازم للرد السعودي
قال السناتور ميت رومني وهو أحد قادة الحزب الجمهوري لشبكة "سي إن إن" أنه فيما يتعلق بردّ الولايات المتحدة الأمريكية على الهجوم الإيراني على منشآت النفط السعودية: "إنه إذا كان هناك ردّ، فينبغي أن يأتي من السعوديين".
وقال "رومني": "لا أعتقد أننا يجب أن نشارك في عمل عسكري بشكل فعلي". "لكن أعتقد أن دورنا يجب أن يكون دوراً مسانداً - وداعماً".
وأضاف "رومني": "السعودية قادرة تماماً على الدفاع عن نفسها". "لقد زودناهم أو نبيعهم الأسلحة التي يحتاجون إليها للقيام بذلك. إنه هجوم على وطنهم".
، سناتور أمريكي: السعودية لديها القدرة الكاملة للرد على الهجوم وعلينا دعمهم ،
المصدر : الخليج 365
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