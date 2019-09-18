، "تعليم الشرقية" تكشف تفاصيل اعتداء طالب على زميله وأصابته بآلة حادة ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
فتحت إدارة "تعليم الشرقية" التحقيق في حادثة اعتداء طالب بالمرحلة الثانوية في إحدى المدارس على زميله بنفس المدرسة، وذلك بآلة حادة تسببت بجرح بسيط له.
وتفصيلاً، أوضح المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية فتحت التحقيق في حادثة اعتداء طالب بالمرحلة الثانوية في إحدى المدارس التابعة لمكتب التعليم بغرب الدمام على زميل له في ذات المدرسة، وذلك بآلة حادة تسببت بجرح بسيط في يده اليمنى.
وأكد "الباحص" أنه وأثناء ذلك تم العمل على الإجراءات المناسبة حيال ذلك، وإسعافه، حيث تم نقله بواسطة الهلال الأحمر لمستشفى الدمام المركزي، وإبلاغ الجهات الأمنية والاتصال بأولياء أمور الطلاب وإبلاغهم بالواقعة.
وتابع: حالة الطالب الصحية مطمئنة، وتم خروجه من المستشفى ولله الحمد، مشيراً إلى أن الواقعة كانت محل اهتمام ومتابعة مدير عام التعليم، وتم تسجيل محضر للحادثة، والرفع بها لمكتب التعليم، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك، مبيناً أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية تحرص على تحقيق وتوفير البيئة التربوية الآمنة للطلاب والطالبات بعيداً عن أية مؤثرات سلبية، وذلك بتطبيق آلية مقننة وضابطة عبر قواعد السلوك والمواظبة، والتعامل مع المواقف بما يعزز السلوك الإيجابي، ويمنع ويحد من السلوك السلبي، وذلك عبر أساليب تربوية ونفسية ووقائية وعلاجية في المدرسة؛ لمساعدة الطالب على تطبيق السلوك الذاتي الإيجاب
18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441 03:34 PM
نُقِل بواسطة الهلال الأحمر لمستشفى الدمام المركزي وأبلغت الجهات الأمنية
فتحت إدارة "تعليم الشرقية" التحقيق في حادثة اعتداء طالب بالمرحلة الثانوية في إحدى المدارس على زميله بنفس المدرسة، وذلك بآلة حادة تسببت بجرح بسيط له.
وتفصيلاً، أوضح المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية فتحت التحقيق في حادثة اعتداء طالب بالمرحلة الثانوية في إحدى المدارس التابعة لمكتب التعليم بغرب الدمام على زميل له في ذات المدرسة، وذلك بآلة حادة تسببت بجرح بسيط في يده اليمنى.
وأكد "الباحص" أنه وأثناء ذلك تم العمل على الإجراءات المناسبة حيال ذلك، وإسعافه، حيث تم نقله بواسطة الهلال الأحمر لمستشفى الدمام المركزي، وإبلاغ الجهات الأمنية والاتصال بأولياء أمور الطلاب وإبلاغهم بالواقعة.
وتابع: حالة الطالب الصحية مطمئنة، وتم خروجه من المستشفى ولله الحمد، مشيراً إلى أن الواقعة كانت محل اهتمام ومتابعة مدير عام التعليم، وتم تسجيل محضر للحادثة، والرفع بها لمكتب التعليم، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك، مبيناً أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية تحرص على تحقيق وتوفير البيئة التربوية الآمنة للطلاب والطالبات بعيداً عن أية مؤثرات سلبية، وذلك بتطبيق آلية مقننة وضابطة عبر قواعد السلوك والمواظبة، والتعامل مع المواقف بما يعزز السلوك الإيجابي، ويمنع ويحد من السلوك السلبي، وذلك عبر أساليب تربوية ونفسية ووقائية وعلاجية في المدرسة؛ لمساعدة الطالب على تطبيق السلوك الذاتي الإيجاب
، "تعليم الشرقية" تكشف تفاصيل اعتداء طالب على زميله وأصابته بآلة حادة ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "تعليم الشرقية" تكشف تفاصيل اعتداء طالب على زميله وأصابته بآلة حادة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.