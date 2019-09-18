، "تعليم الشرقية" تكشف تفاصيل اعتداء طالب على زميله وأصابته بآلة حادة ،

محمد بن مسعود - الدمام - نُقِل بواسطة الهلال الأحمر لمستشفى الدمام المركزي وأبلغت الجهات الأمنية

فتحت إدارة "تعليم الشرقية" التحقيق في حادثة اعتداء طالب بالمرحلة الثانوية في إحدى المدارس على زميله بنفس المدرسة، وذلك بآلة حادة تسببت بجرح بسيط له.

وتفصيلاً، أوضح المتحدث الرسمي لتعليم الشرقية سعيد الباحص أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية فتحت التحقيق في حادثة اعتداء طالب بالمرحلة الثانوية في إحدى المدارس التابعة لمكتب التعليم بغرب الدمام على زميل له في ذات المدرسة، وذلك بآلة حادة تسببت بجرح بسيط في يده اليمنى.

وأكد "الباحص" أنه وأثناء ذلك تم العمل على الإجراءات المناسبة حيال ذلك، وإسعافه، حيث تم نقله بواسطة الهلال الأحمر لمستشفى الدمام المركزي، وإبلاغ الجهات الأمنية والاتصال بأولياء أمور الطلاب وإبلاغهم بالواقعة.

وتابع: حالة الطالب الصحية مطمئنة، وتم خروجه من المستشفى ولله الحمد، مشيراً إلى أن الواقعة كانت محل اهتمام ومتابعة مدير عام التعليم، وتم تسجيل محضر للحادثة، والرفع بها لمكتب التعليم، وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية حيال ذلك، مبيناً أن الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية تحرص على تحقيق وتوفير البيئة التربوية الآمنة للطلاب والطالبات بعيداً عن أية مؤثرات سلبية، وذلك بتطبيق آلية مقننة وضابطة عبر قواعد السلوك والمواظبة، والتعامل مع المواقف بما يعزز السلوك الإيجابي، ويمنع ويحد من السلوك السلبي، وذلك عبر أساليب تربوية ونفسية ووقائية وعلاجية في المدرسة؛ لمساعدة الطالب على تطبيق السلوك الذاتي الإيجاب