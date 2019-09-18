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قامت إدارة المحكمة الجزائية بمكة المكرمة ممثلةً في رئيسها الشيخ الدكتور أحمد بن جمعان العمري والملازمون القضائيون بزيارة لإدارة الأدلة الجنائية بالعاصمة المقدسة؛ للوقوف المباشر والاطلاع، من القضاة، على مصادر رصد الأدلة الجنائية والتعرف على آلية فحصها ومدى قوتها وحجيتها في الإثبات.
واستقبل مدير إدارة الأدلة الجنائية بالعاصمة المقدسة العقيد محمد بن عبدالله الأحمدي وعدد من منسوبي الإدارة رئيس المحكمة الجزائية، وقد تبادل الطرفان النقاش في المواضيع ذات الصلة بالشأن القضائي بين الجهتين.
يأتي ذلك لكسر حاجز الروتين الإداري وفتح خط ساخن ومباشر بين الدائرتين، مما يسهم في تسريع العدالة والنطق بالحكم في أسرع وقت ممكن.
وقدّم رئيس المحكمة نيابة عن منسوبي المحكمة درعا تذكاريا لمدير إدارة الأدلة الجنائية بالعاصمة المقدسة وكافة منسوبيها بهذه المناسبة وذلك بحضور حسن بن سالم الراشدي مدير قسم التدريب والتطوير بالمحكمة الجزائية بمكة المكرمة.
18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441 02:48 PM
للاطلاع على التقنيات وتسريع الأحكام القضائيةرئيس "جزائية مكة" يزور إدارة الأدلة الجنائية
قامت إدارة المحكمة الجزائية بمكة المكرمة ممثلةً في رئيسها الشيخ الدكتور أحمد بن جمعان العمري والملازمون القضائيون بزيارة لإدارة الأدلة الجنائية بالعاصمة المقدسة؛ للوقوف المباشر والاطلاع، من القضاة، على مصادر رصد الأدلة الجنائية والتعرف على آلية فحصها ومدى قوتها وحجيتها في الإثبات.
واستقبل مدير إدارة الأدلة الجنائية بالعاصمة المقدسة العقيد محمد بن عبدالله الأحمدي وعدد من منسوبي الإدارة رئيس المحكمة الجزائية، وقد تبادل الطرفان النقاش في المواضيع ذات الصلة بالشأن القضائي بين الجهتين.
يأتي ذلك لكسر حاجز الروتين الإداري وفتح خط ساخن ومباشر بين الدائرتين، مما يسهم في تسريع العدالة والنطق بالحكم في أسرع وقت ممكن.
وقدّم رئيس المحكمة نيابة عن منسوبي المحكمة درعا تذكاريا لمدير إدارة الأدلة الجنائية بالعاصمة المقدسة وكافة منسوبيها بهذه المناسبة وذلك بحضور حسن بن سالم الراشدي مدير قسم التدريب والتطوير بالمحكمة الجزائية بمكة المكرمة.
، رئيس "جزائية مكة" يزور إدارة الأدلة الجنائية ،
المصدر : الخليج 365
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