- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
أكملت أرامكو السعودية، اليوم، استحواذها على حصة شركة شل العربية السعودية للتكرير المحدودة البالغة 50% في مشروع مصفاة "ساسرف" المشترك في مدينة الجبيل الصناعية، وذلك باستثمار تقدر قيمته بنحو 631 مليون دولار. وسيتبع عملية الاستحواذ إتمام استلام جميع الموافقات التنظيمية اللازمة.
ويدعم هذا الاستحواذ خطة أرامكو السعودية إلى تطوير وزيادة سعة مصافيها، كجزء من استراتيجيتها طويلة الأمد؛ لتحقيق النمو في مجال التكرير والمعالجة والتسويق. وبالنسبة لشركة شل، فإن البيع يأتي في إطار جهود مستمرة لتحقيق التكامل في مجموعة أعمال ومشاريع التكرير الخاصة بها مع المراكز التجارية وقطاع أعمال الكيميائيات.
18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441 02:53 PM
بهدف زيادة سعة مصافيها.. باستثمار تقدّر قيمته بنحو 631 مليون دولار
أكملت أرامكو السعودية، اليوم، استحواذها على حصة شركة شل العربية السعودية للتكرير المحدودة البالغة 50% في مشروع مصفاة "ساسرف" المشترك في مدينة الجبيل الصناعية، وذلك باستثمار تقدر قيمته بنحو 631 مليون دولار. وسيتبع عملية الاستحواذ إتمام استلام جميع الموافقات التنظيمية اللازمة.
ويدعم هذا الاستحواذ خطة أرامكو السعودية إلى تطوير وزيادة سعة مصافيها، كجزء من استراتيجيتها طويلة الأمد؛ لتحقيق النمو في مجال التكرير والمعالجة والتسويق. وبالنسبة لشركة شل، فإن البيع يأتي في إطار جهود مستمرة لتحقيق التكامل في مجموعة أعمال ومشاريع التكرير الخاصة بها مع المراكز التجارية وقطاع أعمال الكيميائيات.
، "أرامكو" تكمل استحواذها على حصة "شل" في مشروع مصفاة "ساسرف" ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "أرامكو" تكمل استحواذها على حصة "شل" في مشروع مصفاة "ساسرف" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.