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كشف المتحدث الإعلامي لفرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان خالد بن عبدالله بن قزيز أن دوريات فرع إدارة المجاهدين في منطقة جازان تمكنت بتوفيق الله من ضبط ٩٣ كيلوجراماً من الحشيش المخدر.
وأضاف: أن المهربات كانت مخفية بالمراتب الخلفية والإطار الاحتياطي لمركبة، وذلك أثناء محاولة نقلها، وقد تم القبض على سائق المركبة، وإحالته والمضبوطات للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وأكد "قزيز" أن رجال إدارة المجاهدين بمنطقة جازان مستمرون في تنفيذ مهامهم المساندة لمكافحة جرائم التهريب وإحباطها والقبض على المتورطين فيها.
18 سبتمبر 2019 - 19 محرّم 1441 02:41 PM
ضبطوا ٩٣ كيلوجراماً من الحشيش وأحالوا المهرب للاختصاص
كشف المتحدث الإعلامي لفرع إدارة المجاهدين بمنطقة جازان خالد بن عبدالله بن قزيز أن دوريات فرع إدارة المجاهدين في منطقة جازان تمكنت بتوفيق الله من ضبط ٩٣ كيلوجراماً من الحشيش المخدر.
وأضاف: أن المهربات كانت مخفية بالمراتب الخلفية والإطار الاحتياطي لمركبة، وذلك أثناء محاولة نقلها، وقد تم القبض على سائق المركبة، وإحالته والمضبوطات للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.
وأكد "قزيز" أن رجال إدارة المجاهدين بمنطقة جازان مستمرون في تنفيذ مهامهم المساندة لمكافحة جرائم التهريب وإحباطها والقبض على المتورطين فيها.
، يقظة مجاهدي جازان تُفشل حيلتي "المراتب" و"الإطار الاحتياطي" ،
المصدر : الخليج 365
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