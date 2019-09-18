السعودية: أرامكو تعيد امدادات النفط لمستواها

أعلن وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان أمس الثلاثاء عودة الإمدادات البترولية لعملها بشكل طبيعي ما قبل استهداف معامل التكرير الخاصة بشركة أرامكو في محافظة بقيق الأسبوع الماضي.

وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان:" لقد شرفني خادم الحرمين الشريفين وولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان بأن أزف للمواطنين والمواطنات ولمحبي هذه الدولة، بشرى عودة الإمدادات البترولية القصوى لما كانت علية قبل الساعة 03:43 من صباح السبت (وقت الاعتداء على المنشأتين)".

وأضاف: "نتج عن ذلك العدوان انقطاع حوالي 5.7 مليون برميل من إنتاج الزيت الخام، منها 4.5 مليون برميل من معامل بقيق، حيث تتم معالجة الإنتاج في عدة حقول".

وأكد عضو مجلس الشورى السعودي السابق خليل الخليل أن جهوزية السعودية وأرامكو في التعامل مع الضرر غير مسبوق، خاصة إذا تم مقارنته بمشاكل أصابت شركات أخرى.

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وقال الخليل:" أثبتت أرامكو أنها جاهزة، فالهجمات الإرهابية ليست سهلة، نتذكر عندما احترق بئر بترول لشركة بريتيش بيتروليوم، بقي حوالي شهر لم تطفأ فيه الحرائق وكان تأثيره كبيرًا على البيئة، بينما حرائق أرامكو أطفأت بساعات".

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أما نائب وزير الدفاع الأميركي السابق الجنرال مارك كيميت أكد أن تصريحات الأمير عبد العزيز بن سلمان، ستدفع لاستقرار السوق، لكنه لن يحل المشكلة تجاه مقترفي هذه العملية، بحسب "سكاي نيوز".

وكان معدل انتاج الزيت الخام والنفط في السعودية قد انخفض بعد استهداف معملي تكرير للنفط يتبعان لشركة أرامكو في محافظة بقيق أمس السبت حيث قدرت الخسائر بـ 5 مليون برميل يومياً.