نشب خلاف بين شخصين مساء أمس (الثلاثاء)، عند جسر الجامعة بمكة المكرمة، نتج عنه إصابة بليغة في الرأس لأحد الطرفين، بعدما أطلق الجاني النار على رأس الطرف الآخر وفر من الموقع.
وقالت الجهات الأمنية بشرطة العاصمة المقدسة، إنها كثفت البحث عن الجاني، مشيرة إلى أن المجني عليه نُقل إلى العناية المركزية لتلقى العلاج، إثر إصابته البليغة في الرأس، بينما فر الجاني من موقع الحادثة، وفقاً لـ”سبق”.
وأوضحت الجهات الأمنية ممثلة بشرطة العزيزية، أنها باشرت البلاغ الوارد لها عن الواقعة، وتولت التحقيق وتمكنت من تحديد هوية الجاني ودوافع الجريمة.
كانت هذه تفاصيل خبر الجهات الأمنية تبحث عن شخص أطلق النار على رأس آخر.. ولاذ بالفرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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