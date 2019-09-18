انطلاق المنتدى السنوي الأول للمراجعة الداخلية 6 ربيع الأول

صرح مدير عام المركز السعودي للمراجعة المالية والرقابة على الأداء بالديوان الدكتور سالم بن علي الغامدي، أن الديوان العام للمحاسبة، يعتزم إقامة المنتدى السنوي الأول للمراجعة الداخلية بعنوان "دور المراجعة الداخلية في تعزيز آليات الرقابة والحوكمة في القطاع العام"، يوم الأحد 6 ربيع الأول 1441، الموافق 3 نوفمبر 2019، بمقر الديوان الرئيس بمدينة الرياض.

وأضاف الغامدي: المنتدى يهدف إلى تحسين مخرجات أعمال إدارات المراجعة الداخلية فـي الأجهزة الـحكومية وتفعيل دورها بالكفاءة والـجودة المطلوبة، وذلك من خلال الرفع من مستوى أداء الموظفين في تلك الإدارات وتطوير قدراتهم بما ينعكس على مستوى وجودة الخدمات المقدمة.

ومن المتوقع أن تساهم مناقشات وتوصيات المنتدى في دعم عمل إدارات المراجعة الداخلية في تفعيل آليات الرقابة والحوكمة في القطاع العام.