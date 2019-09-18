صافرات إنذار تجريبية في الرياض والدرعية والخرج والدلم غدا

أوضح المتحدث الرسمي بمديرية الدفاع المدني بمنطقة الرياض المقدم محمد الحمادي، أن الدفاع المدني يعتزم القيام بتجربة إطلاق صافرات الإنذار في مدينة الرياض ومحافظات " الدرعية – الخرج – الدلم " في تمام الساعة الواحدة ظهرًا يوم غدٍ الخميس. وأوضح الحمادي أن هذه التجربة مجدوله مسبقاً وتهدف للتأكد من كفاءة أنظمة صافرات الإنذار وجاهزيتها, شاكراً للجميع تعاونهم.



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