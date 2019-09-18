

الأحساء 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واس

تواصل أمانة الأحساء تنفيذ مشروع رفع كفاءة وإعادة تأهيل خط تصريف مياه الأمطار على المصرف "D1 "بطريق الملك فهد بن عبدالعزيز والعمل على زيادة السعة الاستيعابية لخط الأمطار والذي يعد من أهم الخطوط الرئيسية لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول في الحاضرة وأكبرها حيث يبلغ طوله 2.3 كيلو متر ، وقطره تحت الأرض 3 أمتار .

وبينت الأمانة أن المشروع يتضمن تأهيل مصرف" D1 " بتنفيذ أعمال التنظيف للمجرى من الطمي والرمال والترميم الخرساني للأجزاء المتضررة في المصرف، إضافة إلى التشققات السطحية وأعمال مقاومة الصدأ والعزل المائي .

وأشارت الأمانة إلى أنها تنفذ وتستكمل مشاريعها التطويرية والخدمية بالمحافظة للارتقاء بالخدمات التنموية خدمةً للمواطن وتلبيةً لاحتياجاته ، عبر خطوات استراتيجية وخطط إجرائية قادتها مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية ، منها ما يتعلق بمشروعات " شبكات مياه الأمطار ودرء أخطار السيول "، مبينةً ان مشروع رفع كفاءة خط تصريف مياه الأمطار على المصرف" D1 " بطريق الملك فهد من ضمن 7 مشاريع لتصريف مياه الأمطار ودرء أخطار السيول لمبادرات برنامج التحول الوطني 2020 .

// انتهى //

14:41ت م

0127





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم/ أمانة الاحساء تواصل تطوير تصريف الأمطار بطريق الملك فهد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.