اليوم الوطني / جمعية الكشافة تُشارك في الاحتفاء باليوم الوطني الـ 89



الرياض 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واس

تُنفذ جمعية الكشافة العربية

وأوضح نائب رئيس الجمعية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد ، أن المشروع الذي تشارك فيه مختلف المراحل الكشفية "البراعم والأشبال والفتيان والمتقدم والجوالة والقادة والرواد وأصدقاء الكشافة" تهدف منه الجمعية إلى تعزيز قيم الانتماء الوطني في نفوس الكشافة والمجتمع ، وتعميق مشاعر الحب والولاء للوطن والقيادة الرشيدة وترجمتها إلى مبادرات عملية للإسهام في التنمية الوطنية المستدامة للمجالات كافة، وتقديم نماذج عملية لأنشطة التربية الوطنية بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني، والتعريف بدور وواجبات الكشافة والقادة الكشفيين تجاه الوطن والتحفيز للعمل المستمر في سبيل رفعته وإعلاء مجده ، بالإضافة إلى نشر ثقافة السلام بين الكشافة وأفراد المجتمع ، وتكريم أبناء الوطن ممن قدموا خدمات جليلة للوطن، ورفعوا اسمه في المحافل الكشفية ، والإسهام في التعريف بأبرز الجهود التي قام بها الملك عبد العزيز وأبناؤه ورجالاته

في تأسيس المملكة وتوحيدها.

وأفاد الأمين العام للجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي ، أن الجمعية قد وضعت للمشروع رؤية منذ انطلاقته عام 1430هـ ، من أن تكون المواطنة منطلقاً لممارساتنا الفردية والجماعية ، ورسالة تؤكد أهمية ترجمة مشاعر حب الوطن إلى ممارسات إيجابية في جميع مجالات الحياة على مستوى الفرد والمجتمع ، على أن نعمل على تحقيق كم من القيم من أهمها التمسك بالعقيدة الإسلامية ، وطاعة ولي الأمر ، والنزاهة والشفافية ، والترابط والوحدة الوطنية ، والتفوق والطموح ، والأخلاق الحميدة ، وتعزيز قيم الانتماء، وتنمية الوعي بالواجبات والحقوق ، واحترام القوانين والأنظمة ، والوسطية والاعتدال ،والحوار والمناقشة ، والتطوع ، واحترام العمل وتشجيع الإبداع فيه ، والسلام ، والتكافل الاجتماعي ، والمحبة والتآلف والتكاتف، والمحافظة على المكتسبات الوطنية ، وتحمل المسؤولية، والاعتزاز بالوطن ورموزه ، والأمن والاستقرار المجتمعي ، وتكريم أبناء الوطن ، والتثقيف بالتاريخ والتراث الوطني ، التعاون.

من جهته بيّن مفوض خدمة وتنمية المجتمع الدكتور غانم بن سعد الغانم ، أن المشروع يتضمن العديد من الفعاليات في الخدمة العامة ، ومسابقات في التصوير والتصميم ، وعروضا للمواهب الكشفية ، والزيارات ، والتقاليد الكشفية.

// انتهى //

14:40ت م

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الرياض 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واستُنفذ جمعية الكشافة العربية السعودية النسخة العاشرة من المشروع الكشفي الوطني "أنا الوطن", الذي ستُقيمه بمناسبة اليوم الوطني الـ 89 للمملكة, حيث ستُنفذ فعالياته خلال الفترة 22 – 27 / 1 / 1441هـ في جميع قطاعات الجمعية بمناطق ومحافظات المملكة.وأوضح نائب رئيس الجمعية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد ، أن المشروع الذي تشارك فيه مختلف المراحل الكشفية "البراعم والأشبال والفتيان والمتقدم والجوالة والقادة والرواد وأصدقاء الكشافة" تهدف منه الجمعية إلى تعزيز قيم الانتماء الوطني في نفوس الكشافة والمجتمع ، وتعميق مشاعر الحب والولاء للوطن والقيادة الرشيدة وترجمتها إلى مبادرات عملية للإسهام في التنمية الوطنية المستدامة للمجالات كافة، وتقديم نماذج عملية لأنشطة التربية الوطنية بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني، والتعريف بدور وواجبات الكشافة والقادة الكشفيين تجاه الوطن والتحفيز للعمل المستمر في سبيل رفعته وإعلاء مجده ، بالإضافة إلى نشر ثقافة السلام بين الكشافة وأفراد المجتمع ، وتكريم أبناء الوطن ممن قدموا خدمات جليلة للوطن، ورفعوا اسمه في المحافل الكشفية ، والإسهام في التعريف بأبرز الجهود التي قام بها الملك عبد العزيز وأبناؤه ورجالاتهفي تأسيس المملكة وتوحيدها.وأفاد الأمين العام للجمعية الدكتور صالح بن رجاء الحربي ، أن الجمعية قد وضعت للمشروع رؤية منذ انطلاقته عام 1430هـ ، من أن تكون المواطنة منطلقاً لممارساتنا الفردية والجماعية ، ورسالة تؤكد أهمية ترجمة مشاعر حب الوطن إلى ممارسات إيجابية في جميع مجالات الحياة على مستوى الفرد والمجتمع ، على أن نعمل على تحقيق كم من القيم من أهمها التمسك بالعقيدة الإسلامية ، وطاعة ولي الأمر ، والنزاهة والشفافية ، والترابط والوحدة الوطنية ، والتفوق والطموح ، والأخلاق الحميدة ، وتعزيز قيم الانتماء، وتنمية الوعي بالواجبات والحقوق ، واحترام القوانين والأنظمة ، والوسطية والاعتدال ،والحوار والمناقشة ، والتطوع ، واحترام العمل وتشجيع الإبداع فيه ، والسلام ، والتكافل الاجتماعي ، والمحبة والتآلف والتكاتف، والمحافظة على المكتسبات الوطنية ، وتحمل المسؤولية، والاعتزاز بالوطن ورموزه ، والأمن والاستقرار المجتمعي ، وتكريم أبناء الوطن ، والتثقيف بالتاريخ والتراث الوطني ، التعاون.من جهته بيّن مفوض خدمة وتنمية المجتمع الدكتور غانم بن سعد الغانم ، أن المشروع يتضمن العديد من الفعاليات في الخدمة العامة ، ومسابقات في التصوير والتصميم ، وعروضا للمواهب الكشفية ، والزيارات ، والتقاليد الكشفية.// انتهى //14:40ت م0126

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