اليوم الوطني / مكتب تعليم شرق الدمام يقف على استعدادات الحفل باليوم الوطني 89 للمملكة



الدمام 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واس

عقد مكتب تعليم شرق الدمام اليوم اجتماعاً لمناقشة استعدادات وتجهيزات رؤساء وأعضاء اللجان المنظمة لحفل الاحتفاء باليوم الوطني الـ 89 للمملكة على مستوى مدارس القطاع، وذلك في متوسطة الأمير سعود بن جلوي بالدمام.

وأوضح مساعد المدير للشؤون التعليمية بمكتب تعليم شرق الدمام عبدالرحمن الزهراني، أن الاحتفاء بهذه المناسبة العزيزة سيكون يوم الأربعاء القادم على مسرح مدارس البسام، مؤكدًا أهمية ظهور الاحتفال بما يتناسب مع هذه المناسبة الوطنية الغالية في عامها 89، مشيراً إلى أن الاجتماع ناقش المقترحات التطويرية وفرص التحسين والوقوف على سير عمل اللجان.

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14:39ت م

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