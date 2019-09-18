السعودية اليوم / جامعة حائل وشركة المطاحن الثانية تناقشان أوجه التعاون بينهما



حائل 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واس

التقى معالي مدير جامعة حائل الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم اليوم, المدير العام لشركة المطاحن الثانية منصور بن جارالله الجار الله, بحضور وكلاء الجامعة, وذلك بمقر الشركة.

وبحث الطرفان عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين الجامعة والشركة والآليات المقترحة للتدريب الميداني لطلبة الجامعة في الكليات المعنية (كلية العلوم وكلية العلوم الطبية التطبيقية وكلية الهندسة).

عقب ذلك قام معالي مدير الجامعة والوفد المرافق بجولة على المصنع شملت المعامل وخطوط الإنتاج, ثم شاهد عرضاً مرئياً عن الشركة, مقدماً شكره لمدير شركة المطاحن الثانية ومنسوبيها ، مثمناً الجهود التي يبذلونها والتعاون المستمر بين الشركة والجامعة.

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14:33ت م

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