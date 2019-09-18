السعودية اليوم / سمو أمير الرياض يستقبل نائب وزير النقل لشؤون الطرق



الرياض 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم, معالي نائب وزير النقل لشؤون الطرق المهندس بدر بن عبدالله الدلامي, والمهندس بدر بن سليمان المعيوف الذي جرى تكليفه مديراً عاماً لفرع وزارة النقل بمنطقة الرياض ، متمنيًا للمهندس المعيوف التوفيق والنجاح فيما كلف به.

وجرى خلال الاستقبال مناقشة مشروعات النقل في المنطقة وبحث سبل التطوير وتعزيز التعاون والتنسيق بين الإمارة ووزارة النقل.

// انتهى //

14:31ت م

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