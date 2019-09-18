

ينبع 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واس

نفذت الهيئة الملكية بينبع ممثلة في إدارة الأمن الصناعي والسلامة, برنامج الاستخدام الآمن للحافلة المدرسية بالتعاون مع إدارة التعليم العام وإدارة النقل والمعدات الذي تم تنفيذه من قبل المختصين بقسم السلامة.

واستهدف البرنامج الطلاب المستجدين بالصف الأول الابتدائي بهدف توعيتهم بمتطلبات السلامة عند استخدامهم اليومي للحافلات المدرسية، حيث استفاد من البرنامج أكثر من 600 طالب مستجد بالصف الأول الابتدائي بمدارس البنين بينبع الصناعية.

ويأتي تنفيذ برنامج الاستخدام الآمن للحافلة المدرسية انطلاقاً من حرص الهيئة الملكية بينبع على تقديم برامج توعوية، إذ يعد البرنامج امتداداً للدور الذي تقوم به إدارة الأمن الصناعي والسلامة في سبيل نشر الوعي ورفع مستوى السلامة العامة لسكان مدينة ينبع الصناعية.

// انتهى //

14:29ت م

0119





Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الهيئة الملكية بينبع الصناعية تنفذ برنامج الاستخدام الآمن للحافلة المدرسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.