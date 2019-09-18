السعودية اليوم/ لجنة الشؤون الهندسية بالمدينة تقف على مشروع "تقاطع طريق السلام مع طريق الأمير نايف"



المدينة المنورة 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واس

وقفت لجنة الشؤون الهندسية والفنية بالمجلس البلدي لأمانة المدينة المنورة اليوم , على مشروع تقاطع طريق السلام مع طريق الامير نايف بن عبدالعزيز , كما اطلعت على البرنامج الزمني للمشروع ومعاينة الأعمال الجاري تنفيذها ووجهت بعض الملاحظات المهمة والضرورية للمالك والمقاول والاستشاري ,مؤكدةً على زيادة وسائل السلامة واللوحات الإرشادية المتعلقة بها .

وأشار رئيس اللجنة الدكتور عبدالله بن عويمر السحيمي إلى أن الجولة تأتي في إطار خطة عمل المجلس التي تتضمن زيارات ميدانية لمتابعة سير العمل بالمشاريع ورفع تقارير للمجلس.

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14:27ت م

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