السعودية اليوم / أمانة الشرقية تفتتح ورشة عمل لتطوير وتحسين شبكات الطرق



الدمام 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واس

افتتح وكيل الأمين للتعمير والمشاريع بأمانة المنطقة الشرقية المهندس عصام بن عبد اللطيف الملا اليوم, ورشة العمل الأولى لتحديث نموذج النقل لحاضرة الدمام, حيث شارك في الورشة الوكيل المساعد للتعمير والمشاريع المهندس مازن بن عادل بخرجي، ومدير عام هندسة النقل والمرور المهندس سعيد بن محمد القرني، ومدير عام الدراسات والتصاميم المهندس زكي بن حسن العمران، و مساعد مدير عام هندسة النقل والمرور المهندس مازن بن محمد الزهراني, وعدد من مهندسي الأمانة، بالإضافة للاستشاريين المختصين في عدد من المكاتب الهندسية وشركات نظم نمذجة النقل.

ويأتي تنظيم هذه الورشة انطلاقاً من سعي أمانة المنطقة الشرقية للتخطيط السليم لتطوير وتحسين شبكات الطرق والنقل العام على أسس ومنهجيات علمية سليمة، كما تأتي أيضاً ضمن أعمال الأمانة لتطوير نموذج تخطيط متعدد الوسائط لحاضرة الدمام التي تضم الدمام والخبر والظهران ومحافظة القطيف ، بحيث يتم بناء نموذج فعَّال وفقاً لأفضل الممارسات العالمية لتطوير واختبار سيناريوهات وبدائل مختلفة لشبكات الطرق والنقل العام، وإجراء الدراسات التفصيلية لمشاريع الطرق والنقل العام وتحديد تأثيراتها، ودراسة التأثيرات الممكنة لتطبيق سياسات وإجراءات إدارة حجم الطلب على أداء شبكات الطرق والنقل العام.

وجرى خلال الورشة استعراض ومناقشة واعتماد النوع والهيكل المناسب لنموذج تخطيط النقل الذي سيتم تطويره ومتطلبات جمع المعلومات اللازمة لبناء نموذج النقل المناسب والمتطلبات والمعايير الفنية لمعايرة واختبار نموذج تخطيط النقل ، بالإضافة لتحديد آلية وكيفية الاستفادة من النموذج في تطوير وتقييم سيناريوهات الطرق والنقل الجماعي وتحديد السيناريو المفضل.

كما ناقشت الورشة آلية جمع البيانات من خلال الاستبيانات التي سيقوم بتنفيذها استشاري المشروع، والتي من المزمع القيام بها بالمجمعات التجارية والزيارات المنزلية لأرباب الأسر، بالإضافة للمقابلات الميدانية لقائدي المركبات على جوانب الطرق.

// انتهى //

14:27ت م

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