اليوم الوطني / بلدية المنجور تنهي استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني



الوجه 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واس

أنهت بلدية مركز المنجور استعداداتها للاحتفال باليوم الوطني الـ89، من خلال نشرها مظاهر الاحتفاء بهذه المناسبة في الطرق والميادين والمباني.

وتوشحت مباني المركز وشوارعه الرئيسية براية التوحيد كما تم تركيب العديد من اللوحات الوطنية للتعبير عن مشاعر الاعتزاز والفخر بهذا الوطن الغالي وتعزيز معاني الولاء والبيعة للقيادة.

وأكملت البلدية استعدادها للحفل الذي سيقام الأحد القادم في الحديقة العامة في قرية المنجور, حيث سيشمل العديد من الفعاليات.

وأوضح رئيس بلدية مركز المنجور المهندس سعيد العمري أنه تم تركيب أكثر من 1300 علم في الطرق الرئيسيّة بالمنجور والقرى التابعة لها، مشيرا إلى أن البلدية بدأت منذ وقت مبكّر للتحضير لهذه المناسبة الوطنية، داعيا الجميع لحضور الحفل الذي سيشمل العديد من الفعاليات المتنوعة حيث ستنظم مسيرة خاصة باليوم الوطني يشارك فيها عدد من الأهالي إلى جانب إقامة أوبريت خاص باليوم الوطني وأمسية شعرية مع تواجد فرق استعراضية خاصة للأطفال.

// انتهى //

14:27ت م

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