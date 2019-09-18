اليوم الوطني / هيئة الترفيه تبهج أهالي تبوك في اليوم الوطني بحزمة من الأنشطة والفعاليات



تبوك 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واس

تنطلق بمدينة تبوك غداً, فعاليات وبرامج موسم اليوم الوطني الـ 89 تحت شعار "همة حتى القمة", الذي تشرف عليه الهيئة العامة للترفيه، بحزمة من العروض المتنوعة بين الألعاب النارية والحفلات الغنائية والمهرجانات والعروض العالمية التي صممت خصيصاً لهذه المناسبة الغالية، بالإضافة إلى ملتقى الهمة للشباب وتجارب

وتستمر هذه الفعاليات لمدة خمسة أيام بمنتزه الأمير فهد بن سلطان ، ببرامج تستهدف مختلف الأذواق وتشمل العناصر الفنية والعروض المتجولة والمسرح الموسيقي وشاشة العرض الحي ومنصة للفنانين واستعراضات ورقص من فرق فلكلورية.

كما ستكون هناك مشاركة في تشكيل العلم السعودي على الشاشة العملاقة، بالإضافة للورش الفنية المصممة لتعليم وترفيه الأطفال متنوعة في محتواها تستعرض إنجازات المملكة وتسهم في تعزيز روح الانتماء والولاء، وتخصيص مناطق تتيح للزوار تذوق أشهى الأطباق من مختلف النكهات المحلية والعالمية، وتشمل عربات طعام متنقلة.

وسيشهد منتزه الأمير فهد بن سلطان من الساعة العاشرة مساءً, عروضاً للألعاب النارية تصاحبها موسيقى جرى اختيارها من وحي هذه المناسبة العزيزة على قلوب المواطنين ، من خلال تشكيلات مصممة بطريقة تتناسق مع المؤثرات البصرية المصاحبة للإطلاق, لترسم لوحات ملونة ستزين سماء تبوك وتُحفر صورتها في الذاكرة المنطقة ابتهاجا باليوم الوطني الـ 89.

كما تتيح الهيئة ومن خلال برنامجها "استكشاف تبوك" زيارة للمناطق الشعبية والتراثية وتجربة الحرف المشهورة في المنطقة ودورة في فن التصوير وتجربة صناعة الفخار وتجربة لف باقات الورد وزيارة القلعة التراثية وسكة الحديد بتبوك.

من جهة أخرى تنظم الهيئة غداً في مقر شركة تبوك للتنمية الزراعية " ملتقى الهمة " الذي يأتي تزامناً مع ملتقيات مماثلة وموحدة على مستوى مناطق المملكة، يعتلي من خلالها المسرح مجموعة من الملهمين خشبة المسرح للحديث في شتى المواضيع لبناء المجتمع والوطن.

كما تنظم الهيئة العامة للترفيه بمركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز الحضاري بمدينة تبوك حفلاً غنائياً بعد غدٍ يشارك فيه الفنانين عبدالله الرويشد وأصيل أبو بكر والفنانة أصالة نصري بمشاركة عدد من الفرق الشعبية بالمنطقة.

// انتهى //

14:24ت م

0112



تبوك 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واستنطلق بمدينة تبوك غداً, فعاليات وبرامج موسم اليوم الوطني الـ 89 تحت شعار "همة حتى القمة", الذي تشرف عليه الهيئة العامة للترفيه، بحزمة من العروض المتنوعة بين الألعاب النارية والحفلات الغنائية والمهرجانات والعروض العالمية التي صممت خصيصاً لهذه المناسبة الغالية، بالإضافة إلى ملتقى الهمة للشباب وتجارب السعودية وتستمر هذه الفعاليات لمدة خمسة أيام بمنتزه الأمير فهد بن سلطان ، ببرامج تستهدف مختلف الأذواق وتشمل العناصر الفنية والعروض المتجولة والمسرح الموسيقي وشاشة العرض الحي ومنصة للفنانين واستعراضات ورقص من فرق فلكلورية.كما ستكون هناك مشاركة في تشكيل العلم السعودي على الشاشة العملاقة، بالإضافة للورش الفنية المصممة لتعليم وترفيه الأطفال متنوعة في محتواها تستعرض إنجازات المملكة وتسهم في تعزيز روح الانتماء والولاء، وتخصيص مناطق تتيح للزوار تذوق أشهى الأطباق من مختلف النكهات المحلية والعالمية، وتشمل عربات طعام متنقلة.وسيشهد منتزه الأمير فهد بن سلطان من الساعة العاشرة مساءً, عروضاً للألعاب النارية تصاحبها موسيقى جرى اختيارها من وحي هذه المناسبة العزيزة على قلوب المواطنين ، من خلال تشكيلات مصممة بطريقة تتناسق مع المؤثرات البصرية المصاحبة للإطلاق, لترسم لوحات ملونة ستزين سماء تبوك وتُحفر صورتها في الذاكرة المنطقة ابتهاجا باليوم الوطني الـ 89.كما تتيح الهيئة ومن خلال برنامجها "استكشاف تبوك" زيارة للمناطق الشعبية والتراثية وتجربة الحرف المشهورة في المنطقة ودورة في فن التصوير وتجربة صناعة الفخار وتجربة لف باقات الورد وزيارة القلعة التراثية وسكة الحديد بتبوك.من جهة أخرى تنظم الهيئة غداً في مقر شركة تبوك للتنمية الزراعية " ملتقى الهمة " الذي يأتي تزامناً مع ملتقيات مماثلة وموحدة على مستوى مناطق المملكة، يعتلي من خلالها المسرح مجموعة من الملهمين خشبة المسرح للحديث في شتى المواضيع لبناء المجتمع والوطن.كما تنظم الهيئة العامة للترفيه بمركز الأمير سلطان بن عبدالعزيز الحضاري بمدينة تبوك حفلاً غنائياً بعد غدٍ يشارك فيه الفنانين عبدالله الرويشد وأصيل أبو بكر والفنانة أصالة نصري بمشاركة عدد من الفرق الشعبية بالمنطقة.// انتهى //14:24ت م0112

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم الوطني / هيئة الترفيه تبهج أهالي تبوك في اليوم الوطني بحزمة من الأنشطة والفعاليات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.