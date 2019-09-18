السعودية اليوم / كلية التربية بجامعة الملك خالد تنظم لقاءً مع طلاب وطالبات الدراسات العليا



أبهـا 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واس

نظمت كلية التربية بجامعة الملك خالد اليوم, لقاءً مع طلاب وطالبات الدراسات العليا بمختلف التخصصات بالكلية، وذلك بحضور عميد الكلية المكلف الدكتور ثابت سعيد آل كحلان ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام.

وقد تم خلال اللقاء توضيح بعض اللوائح والأنظمة المنظمة للدراسات العليا كما تم عرض نبذة موجزة عن استخدام الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الجامعة, والتأكيد على عدد من المحاور التي تخص إعداد الرسائل العلمية والتي تهم طلاب وطالبات الدراسات العليا.

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14:22ت م

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