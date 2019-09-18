السعودية اليوم/ أمانة الأحساء تركب 115 حاوية نفايات هيدروليكية لتحسين المشهد الحضري



الأحساء 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واس

تنفذ أمانة الأحساء حالياً أعمال المرحلة الثالثة من مشروع تركيب حاويات النفايات "الهيدروليكية المخفية" وذلك في الطرقات الرئيسة ، حيث سيتم في هذه المرحلة تركيب 30 حاوية.

وأوضح أمين الاحساء المهندس عادل بن محمد الملحم أن ذلك يأتي ضمن مشاريع مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 وانطلاقاً من مبادرة وزارة الشؤون البلدية والقروية لإزالة مظاهر التلوث وتحسين المشهد الحضري.

وأشار المهندس الملحم أن الأمانة تعتزم قريباً إطلاق أعمال المرحلة الرابعة من المشروع الذي يتضمن تركيب 40 حاوية، مبيناً أنه جرى إطلاق المرحلة التجريبية للمشروع في عام 2015م بتركيب 15 حاوية بهدف دراسة مؤشرات نجاح المبادرة والإيجابيات المنطوية عليها وتعزيز تلك الإيجابيات ، وصولاً إلى تطبيق أنظمة متطورة ومستحدثة للعناصر والوسائل التشغيلية التي تقوم عليها أعمال النظافة العامة والمحافظة على البيئة.

ولفت الانتباه إلى أنه وبعد التأكد من جدواها وإمكانية صيانة الحاويات وتخصيص جدولة تنفيذية يومية لإفراغ النفايات منها ، جرى إنجاز المرحلة الثانية من المشروع بتركيب 30 حاوية ليصبح مجموعها 115 حاوية هيدروليكية.

وأضاف الملحم أن السعة الاستيعابية للحاوية الواحدة تبلغ 1100 لتر من النفايات - أي ما يعادل مرتين ونصف المرة للسعة الاستيعابية للحاويات التقليدية - ، حيث تمتاز الحاوية الهيدروليكية عن الحاويات التقليدية الأخرى بالتخلص من الروائح التي تنبعث من الحاويات ، كما أنها تُسهم في المحافظة على صحة البيئة وتمنع تجمع الحشرات والتلوث البيئي كونها مغلقة وأرضية ، ومناسبة أيضاً للمظهر العام لنقاط تجميع النفايات.

// انتهى //

14:21ت م

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