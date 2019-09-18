السعودية اليوم / أمانة جدة تنظم ملتقى "سبل حماية وتعزيز النزاهة"



جدة 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واس

نظمت أمانة محافظة جدة بمقرها الرئيس اليوم ، ملتقى "سبل حماية وتعزيز النزاهة"، ضمن مبادرة "وطننا أمانة" التي أطلقتها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" تحت شعار "نحو شراكة فعالة لتعزيز النزاهة"، بمشاركة ممثلين من الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد ، وهيئة المواصفات ، والمقاييس ، وجامعة الملك عبدالعزيز ، وغرفة جدة , وإدارة تعليم جدة.

وناقش الملتقى الذي افتتحه معالي أمين محافظة جدة صالح التركي ، أربعة محاور أساسية, استعرض المحور الأول تحديات تعزيز النزاهة ، والثاني عن وسائل التعامل مع التحديات ، فيما ناقش المحور الثالث سبل وآليات تعزيز النزاهة ، بالإضافة إلى المحور الرابع الذي استعرض تجارب ومبادرات في مجال تعزيز النزاهة.

وفي ختام الملتقى سلم معالي أمين محافظة جدة الشهادات على المشاركين بالملتقى.

// انتهى //

14:21ت م

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