

أبها 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واس

عُقد اليوم, اللقاء الأول للعام الدراسي 1440-1441هـ، بين كلية التربية بجامعة الملك خالد والإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير في ضوء الشراكة بين جامعة الملك خالد وإدارة التعليم بمنطقة عسير .

وبحث عميد الكلية المكلف الدكتور ثابت بن سعيد آل كحلان ومدير التدريب بتعليم عسير سفر بن بريدي عددًا من الموضوعات، ووضعت الجهتان خلال اللقاء أبرز احتياجات الميدان التربوي، كما تم التشاور في تنظيم فعاليات اليوم العالمي للمعلم وأهمية إبراز مكانته وأثره من خلال الفعاليات المتنوعة والأنشطة المصاحبة، إضافة إلى التأكيد على أهمية استمرار برنامج "إثراء" وضرورة الحرص على استمراره بفاعلية من خلال التعاون والشراكة بين كلية التربية والجمعية

// انتهى //

14:21ت م

0105



أبها 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واسعُقد اليوم, اللقاء الأول للعام الدراسي 1440-1441هـ، بين كلية التربية بجامعة الملك خالد والإدارة العامة للتعليم بمنطقة عسير في ضوء الشراكة بين جامعة الملك خالد وإدارة التعليم بمنطقة عسير .وبحث عميد الكلية المكلف الدكتور ثابت بن سعيد آل كحلان ومدير التدريب بتعليم عسير سفر بن بريدي عددًا من الموضوعات، ووضعت الجهتان خلال اللقاء أبرز احتياجات الميدان التربوي، كما تم التشاور في تنظيم فعاليات اليوم العالمي للمعلم وأهمية إبراز مكانته وأثره من خلال الفعاليات المتنوعة والأنشطة المصاحبة، إضافة إلى التأكيد على أهمية استمرار برنامج "إثراء" وضرورة الحرص على استمراره بفاعلية من خلال التعاون والشراكة بين كلية التربية والجمعية السعودية العلمية للمعلم (جسم) والإدارة العامة للتعليم بعسير.// انتهى //14:21ت م0105

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / كلية التربية بجامعة الملك خالد تبحث برنامج الشراكة مع تعليم عسير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.