السعودية اليوم / جامعة الملك خالد ضمن 7 جامعات سعودية في تصنيف التايمز البريطاني



أبهـا 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واس

احتلت جامعة الملك خالد المركز السادس بين الجامعات

وجاءت الجامعة بحسب التصنيف في المركز الـ 17 على مستوى الجامعات العربية، والمركز 601 على مستوى العالم.

وصنف التقرير السنوي الذي أصدرته التايمز أفضل 1396 جامعة من 92 دولة حول العالم، ويعتمد التصنيف على جودة التعليم وحجم البحوث وسمعتها، وتوثيق المصادر في الدراسات، والدخل من الصناعة والروابط الدولية, كما يراعي تصنيف "التايمز" عدة مؤشرات يتم على أساسها تقييم الجامعات، والتي تشمل حجم الابتكار، وعدد الحاصلين على شهادة الدكتوراه، والحاصلين على درجة البكالوريوس، ودخل الجامعة، وسُمعتها في البحوث، ودخلها من البحوث، وعدد الأوراق البحثية السنوية، إلى جانب الاستشهادات بأبحاث الجامعة، وعدد الاقتباسات مما تُنتجه الجامعة بشكل سنوي، وكذلك التنوع الدولي، وبيئة التعلم، وسمعة المؤسسة.

// انتهى //

14:21ت م

0104



أبهـا 19 محرم 1441 هـ الموافق 18 سبتمبر 2019 م واساحتلت جامعة الملك خالد المركز السادس بين الجامعات السعودية في تصنيف التايمز البريطاني، وذلك ضمن 7 جامعات سعودية وردت في التصنيف.وجاءت الجامعة بحسب التصنيف في المركز الـ 17 على مستوى الجامعات العربية، والمركز 601 على مستوى العالم.وصنف التقرير السنوي الذي أصدرته التايمز أفضل 1396 جامعة من 92 دولة حول العالم، ويعتمد التصنيف على جودة التعليم وحجم البحوث وسمعتها، وتوثيق المصادر في الدراسات، والدخل من الصناعة والروابط الدولية, كما يراعي تصنيف "التايمز" عدة مؤشرات يتم على أساسها تقييم الجامعات، والتي تشمل حجم الابتكار، وعدد الحاصلين على شهادة الدكتوراه، والحاصلين على درجة البكالوريوس، ودخل الجامعة، وسُمعتها في البحوث، ودخلها من البحوث، وعدد الأوراق البحثية السنوية، إلى جانب الاستشهادات بأبحاث الجامعة، وعدد الاقتباسات مما تُنتجه الجامعة بشكل سنوي، وكذلك التنوع الدولي، وبيئة التعلم، وسمعة المؤسسة.// انتهى //14:21ت م0104

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