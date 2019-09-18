شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أسعار الذهب في الأسواق المصرية لهذا اليوم والان مع التفاصيل

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية، ونستعرض أسعار بيع أعيرة الذهب المختلفة على النحو التالي: سعر جرام الذهب عيار 24 سجَّل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 779 جنيهًا. سعر جرام الذهب عيار 21 Advertisements سجَّل سعر الذهب عيار 21 نحو 682 جنيهًا. سعر جرام الذهب عيار 18 كما سجَّل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 585 جنيهًا. سعر الجنيه الذهب وبلغ سعر الجنيه الذهب خلال تعاملات اليوم 5456 جنيهًا.A

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