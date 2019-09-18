قياديو القطاع الخاص يكشفون التحديات ويوجهون نصائح لأصحاب العمل

2019-09-18

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد قياديون في القطاع الخاص أهمية التعامل الدقيق مع التطورات السريعة في سوق العمل، مشيرين إلى ضرورة مواكبة أصحاب العمل من جهة والباحثين عن عمل من جهة أخرى للتحولات المتسارعة في سوق العمل.

جاء ذلك في جلسة حوارية بعنوان “التحديات التي تواجه القطاع الخاص ومبادراته في تمكين السعوديين لشغل وظائف رؤية 2030″، التي نظمها صندوق تنمية صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) ضمن فعاليات ملتقى لقاءات جدة 2019، وشارك فيها رئيس مجلس غدارة الغرفة التجارية الصناعية في جدة محمد يوسف ناغي، ونائب الرئيس الأعلى للموارد البشرية في الشركة السعودية للكهرباء عبد الرحمن محمد العبيد، والرئيس التنفيذي للخدمات المشتركة للخدمات الأرضية المهندس أيمن أحمد الغامدي، وكبير إداريي شركة البحر الأحمر للتطوير المهندس أحمد غازي درويش.

وشدد محمد ناغي على أن من أبرز سمات رؤية المملكة 2030 المشاركة الفاعلة للقطاع الخاص في الناتج المحلي، مشيراً إلى أن غرفة جدة توعي القطاع الخاص لكي ترفع استعدادها بشأن الفرص الناشئة برنامج ضيوف الرحمن سيسمح بازدهار وظائف المستقبل في عديد من القطاعات.

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ورأى عبد الرحمن العبيد أن استقطاب الكفاءات الوطنية والاحتفاظ بها تعد من أكبر التحديات التي تواجه المنشآت حالياً، ويتفق معه المهندس أحمد درويش بأهمية استقطاب أفضل الكفاءات وبخاصة الكوادر المؤهلة معرفة وخبرة لتحمل المسؤولية والاجتهاد لتحقيق تطلعات المنشأة.

وأشار المهندس أيمن الغامدي إلى أن شريحة عريضة من الباحثين عن عمل من الجامعيين الباحثين من الجامعيين يحتاجون بشكل عام مهارات شخصية مثل التواصل الفعال، تحليل البيانات، اتخاذ القرارات، القيادة والقدرة على قيادة فرق العمل، في حين أن الباحثين عن عمل من حملة الثانوية فما دون يحتاجون مهارات ذات ارتباط ببيئة العمل الفنية الميدانية “وهذه المهارات قد تكون أصعب” ـ وفقاً للغامدي، قبل أن يضيف مؤكداً أهمية تعلم اللغة الإنجليزية لأغلب الباحثين عن عمل بالنظر لتزايد الاحتياج لها في التحدث والتخاطب والتواصل.

من جهته، لفت ناغي إلى أهمية مواءمة التدريب مع الفرص الوظيفية المتاحة في سوق العمل، وبخاصة التدريب على رأس العمل، في حين أشار العبيد إلى أن شركة الكهرباء السعودية أطلقت مسارات مهنية متعددة في إطار حرصها على التوطين الوظيفي.

وحث المهندس غازي درويش منشآت القطاع الخاص على الاستعداد للمشاركة في الكبرى، وعلى وجه الخصوص المشاركة في أنواع معينة من الصناعات، وفي الوقت نفسه أكد أهمية توفير بيئة العمل المناسبة وتقدير الموظفين.







