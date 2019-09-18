شكرا لقرائتكم القبض على سارق الـ11 مركبة في مكة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2019-09-18 القبض على سارق الـ11 مركبة في مكة متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة على مواطن في العقد الثالث من العمر، وذلك بعد توفر الدلائل على امتهانه سرقة المركبات في وضع التشغيل.

وأوضح الأمن العام أنه وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية أقر المتهم بسرقة 11 مركبة، حيث جرى إيقافه واتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحقه.







Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القبض على سارق الـ11 مركبة في مكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.