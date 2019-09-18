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إيرادات الميزانية لن تتأثر بهجوم أرامكو
أعلن نمو إجمالي الإنفاق 6.3% في النصف الأول من 2019
متابعات الخليج 365 - الرياض
توقع وزير المالية محمد الجدعان، نمو الناتج غير النفطي من 2.9% إلى 3% هذا العام، مشيرًا إلى نمو إجمالي الإنفاق 6.3% في النصف الأول من 2019، وارتفاع الإيرادات غير النفطية 14.4% خلال نفس الفترة.
وأضاف الجدعان خلال تصريحات إلى قناة “العربية” أن إيرادات الميزانية لن تتأثر بالهجمات الإرهابية الخاصة بأرامكو، وأنه “لا يوجد أي تأثير في الجوانب المالية والاقتصادية للهجمات”.
وأعلن الجدعان على هامش افتتاح الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر Euromoney تراجع عجز الميزانية في النصف الأول من هذا العام بنسبة 86%، إلى 5.7 مليار ريال، مقارنة بعجز بلغ 41.7 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.
وبشأن ضريبة القيمة المضافة قال وزير المالية: “لا أتوقع زيادة الضريبة المضافة في 2020، ولا بد من التنسيق مع مجلس التعاون بخصوص هذه الضريبة”.
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