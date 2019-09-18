الان تتابع 53 مليار ريال إجمالي المدفوعات لمستفيدي حساب المواطن والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل واس - الخليج 365:
بلغ إجمالي المدفوعات من برنامج حساب المواطن للمستفيدين منذ انطلاقته وحتى دفعة سبتمبر الجاري 53 مليار ريال، منها أكثر من 381 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.
أوضح ذلك المتحدث الرسمي للبرنامج سلطان القحطاني، وقال: إن أرباب الأسر المستفيدين من الدفعة الحالية بلغ عددهم أكثر من 2.2 مليون مستفيد مشكلين ما نسبته 60%، فيما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.7 مليون تابع لأرباب الأسر من إجمالي المستفيدين.
وتجاوز عدد المستقلين المستفيدين من الدفعة أكثر من 1.5 مليون مستفيد مشكلين 40%، لترتفع نسبة أعداد المستفيدين الرئيسيين بما يقارب + 0.4% عن الدفعة السابقة ويصبح بذلك عددهم أكثر من 3.79 مليون مستفيد.
وبين أن نسبة أرباب الأسر بلغ 93% ، أما ربَات الأسر فبلغت نسبتهن 7%، بينما بلغت نسبة المستقلات 52% متجاوزًا عددهن 786 ألف مستفيدة، وشكل المستقلون في دفعة شهر سبتمبر 48% البالغ عددهم أكثر من 725 ألف مستفيد، مشيرا إلى أن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل فيما حصل 17% على الاستحقاق الجزئي والأدنى.
كانت هذه تفاصيل خبر 53 مليار ريال إجمالي المدفوعات لمستفيدي حساب المواطن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوئام وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.