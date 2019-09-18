السعودية | محمد بن سلمان وبوتين يبحثان الهجوم على معملي أرامكو

شكرا لقرائتكم محمد بن سلمان وبوتين يبحثان الهجوم على معملي أرامكو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلنت الرئاسة الروسية (الكرملين) اليوم الأربعاء أن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى اتصالاً بولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. وذكر الكرملين أن المسؤولين بحثا الهجمات على منشأتي النفط التابعتين لأرامكو في السعودية السبت الماضي. وعبّر بوتين خلال الاتصال عن قلقه إزاء الهجمات على المنشأتين في بقيق وخريص.

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